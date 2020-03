Koronawirus w Polsce. Prezes w czasach epidemii

– Po tym, jak koronawirus dotarł do rządu, wszyscy żyją w większym lub mniejszym niepokoju. O Jarosława martwi się każdy, choć nikt tego głośno nie powie – mówią nam przedstawiciele obozu władzy.

Prezes PiS pracuje na co dzień w swoim biurze na Nowogrodzkiej. Uczestniczy w najważniejszych ustaleniach obozu władzy.

– We wszystkich kluczowych procesach decyzyjnych jest obecny – słyszymy od jego współpracowników.

Koronawirus w Polsce. Premier w kontakcie z prezesem

Koronawirus w Polsce. Pytania o prezesa. "Podlegamy takim samym ograniczeniom"

Kilka dni wcześniej – w kościele św. Benona w Warszawie – Kaczyński uczestniczył w nabożeństwie. Zrobił to mimo apelu arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, aby w czasie zagrożenia epidemią koronawirusa zostać w domu i skorzystać z dyspensy od uczestnictwa w mszach świętych.

– Prezes mógł skorzystać z możliwości uczestnictwa w mszy transmitowanej w mediach, ale wolał osobiście jechać do kościoła. Nie jesteśmy w stanie przekonać go do zmiany zdania w tak osobistych sprawach i wrażliwych sytuacjach – mówi Wirtualnej Polsce ważny polityk PiS.