Koronawirus w Polsce? "Epidemia może zaszkodzić rządzącym" [OPINIA]

Nie wszyscy w obozie władzy są przekonani, że problem koronawirusa w Polsce – delikatnie rzecz ujmując – pomoże rządzącym w trwającej kampanii wyborczej. Nawet z powodów logistycznych: według informacji WP, sztab prezydenta Andrzeja Dudy prowadzi intensywne rozmowy na temat możliwości organizacji spotkań wyborczych głowy państwa w kolejnych tygodniach.

Koronawirus w Sejmie. Nietęga mina prezydenta

Opozycja dostała pole do popisu. I sporo czasu – obrady Sejmu trwały cały dzień. Przez kilka godzin przysłuchiwał się im sam prezydent, z którego inicjatywy Sejm został zwołany.

Andrzej Duda minę miał nietęgą. Siłą rzeczy to na nim skupiała się krytyka, bo politycy opozycji zorganizowali na sali plenarnej coś w rodzaju "wiecu wyborczego". Na mównicę sejmową wychodzili kolejni kandydaci na prezydenta – Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Bosak – i w stosunkowo wyważony, acz dotkliwy sposób recenzowali działania rządzących.

Dostało się prezydentowi. To jego opozycja oskarżyła o to, że "na koronawirusie robi sobie kampanię wyborczą". Mimo że to PO jako pierwsza – na czele z kandydatką tej partii na prezydenta – snuła absurdalne teorie spiskowe o tym, że rzekomo rząd ukrywa przypadki tej choroby w Polsce.