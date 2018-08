"Konstytucja" - tym słowem znieważyć nie sposób. Nasz sondaż

Zakładanie na pomniki koszulek z napisem "Konstytuycja” nie znieważa pomników, choć tak twierdzi szef MSWiA. Nie powinno być też karane. Tak uważa większość uczestników sondażu przeprowadzonego na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski.

Polacy słyszeli o akcji i jej powodach

Akcja ma na celu przypominać Polakom, że według dużej części społeczeństwa, PiS całkowicie podporządkował sobie sądownictwo w kraju, a zrobił to łamiąc Ustawę Zasadniczą. Wybór pomnika Lecha Kaczyńskiego był niejako naturalny – śp. prezydent Lech Kaczyński zawsze podkreślał swoje przywiązanie do poszanowania prawa.

Pomimo stosunkowo dużej rozpoznawalności akcji i tego, że Polacy orientują się, o co w niej chodzi, to w ocenie są podzieleni. Najwięcej badanych - 39 proc. - nastawiona jest do akcji pozytywnie. 25 proc. ma do niej negatywne nastawienie, a obojętność wyraża 36 proc. uczestników sondażu. Bardziej klarowne jest podejście wyborców PiS i PO. Pierwsi w blisko połowie (49 proc.) mają o wieszaniu koszulek negatywne zdanie, drudzy w większości (56 proc.) pozytywne.