Konferencja w Warszawie miała być pokojowa. W rzeczywistości Amerykanie wskazali wroga

Wiceprezydent USA nie zostawił cienia wątpliwości wskazując na Iran jako na źródło wszelkiego zła na Bliskim Wschodzie. Każdy, kto je ma - jest po złej stronie barykady. Polska należy do tych dobrych i wiernych, co nie znaczy, że na spotkaniu zyskała.

Polskie i amerykańskie pomysły na bliskowschodnią konferencję w Warszawie bardzo szybko się rozjechały. Rząd dwoił się i troił, żeby wytłumaczyć, że spotkanie nie jest wymierzone w żaden konkretny kraj, a politycy z całego świata zjechali do Warszawy, żeby rozmawiać o uchodźcach, cyberbezpieczeństwie i terroryzmie.

Amerykanie błyskawicznie i brutalnie zburzyli tę fasadę. Z samego rana sekretarz stanu Mike Pompeo przyjął na Stadionie Narodowym premiera Izraela Beniamina Netanjahu. Gospodarzem był Amerykanin, w zasięgu wzroku nie było Polaków. Na miejsce przyprowadzono dziennikarzy z Izraela i USA. Reporterowi Wirtualnej Polski udało się dołączyć do grupy.

- Nie można zbudować pokoju i stabilizacji na Bliskim Wschodzie bez skonfrontowania Iranu - dobitnie oświadczył szef amerykańskiej dyplomacji.

"Dzieci Abrahama"

To zdanie nadaje ton spotkaniu. Antyirańskie przesłanie podkreślił później wiceprezydent Mike Pence. Odwołał się do "dzieci Abrahama", chrześcijan, żydów i muzułmanów, które zgodnie będą przeciwstawiać się wpływom irańskim. Teheran został obarczony odpowiedzialnością o dewastowanie Bliskiego Wschodu i globalny terroryzm. Pojawiły się nawet odniesienia do Holokaustu.