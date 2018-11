Komendant policji chciał zabłysnąć. Skończyło się na medialnym samobójstwie

Teoria - policja powinna być apolityczna. Praktyka – niektórzy policjanci atakują opozycję. Przykładu najwyższej próby dostarczył nadinsp. Daniel Kołnierowicz. Jakiś plus? Przynajmniej już wiemy, skąd wzięły się pogłoski o "prywatnym folwarku" wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego.

"Pani Kamińska", o której mówił nadinsp. Daniel Kołnierowicz, to posłanka Platformy Obywatelskiej Bożena Kamińska. Od kilku tygodni uprzykrza życie wiceszefowi MSWiA Jarosławowi Zielińskiemu, którego protegowanym jest policjant Kołnierowicz. Posłanka w tempie serii z karabinu maszynowego wysyła w eter kolejne doniesienia spływające do niej od policjantów, strażaków, a ostatnio od pracowników służby więziennej.

Chłopi pańszczyźniani w mundurach

Chłopi, jak to chłopi. Obok orki na ugorze muszą wyrażać uwielbienie dla swojego pana. Na rozkaz przełożonych potną konfetti, aby można je było zrzucić z helikoptera na powitanie ministra, przypilnują mu domu lub błysną kogutami, gdy wraca utrudzony do Suwałk. Mogą też wskoczyć w garnitury i udawać funkcjonariuszy SOP, aby dodać powagi Zielińskiemu. Gdy trzeba, z troską rozłożą na nim parasol, niczym swego czasu żołnierze nad Bartłomiejem Misiewiczem.

Komendant załatwił kolejny donosik na ministra

Zamiast donosików na Bożenę Kamińską internauci wygrzebali w sieci kolejny film. W rolach głównych: pan Kołnierowicz i pan Zieliński. Miejsce akcji: podstawówka w Sokółce. Scena: dzieci witają wiceszefa MSWiA zwyczajnym "dzień dobry", a przecież to powitanie niegodne. Komendat instruuje, że powitanie powinno brzmieć "Czołem, panie ministrze", co z uśmiechem aprobuje Zieliński .

I nagle wszystko staje się. To podwładni Zielińskiego „stają na uszach”, aby w czasie wizyt gospodarskich czuł się ważny. Pytanie – czy on tego rzeczywiście oczekuje, czy oni chcą mu się przypodobać.

Jeśli to drugie, to dlaczego te sytuacje systematycznie się powtarzają? W tej sytuacji wiele wskazuje na to, że to Jarosław Zieliński po prostu pożąda tych hołdów. Przecież gdyby było inaczej przerwałby ten wyścig lizusów.

Choć to nie ta skala, to sytuacja panująca w podlaskiej policji do złudzenia przypomina tę z Ukrainy. Cały świat widzi agresję Putina i zgodnie się oburza. Niewiele jednak robią, aby skłonić go do odwrotu. W Polsce patrzymy na pańszczyźnianych chłopów w mundurach i też im nie pomagamy.