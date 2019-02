Kociszewski: "Z Maratonu do Warszawy. 'Wróg' pozostał ten sam - Iran" (Opinia)

Iran nie jest ani lepszy, ani znacznie gorszy od innych krajów Bliskiego Wschodu. Wiele z nich przechodziło, przechodzi, lub będzie przechodzić okresy krwawego zamordyzmu lub rządów tyranów. Ale to Iran jest "złym", z którym trzeba się zmierzyć. Najbliższa runda w Warszawie.

Iran poczuł się silny. Chce "należnej" mu pozycji

W ciągu ostatnich lat Iran poczuł się silny i zaczął inwestować pieniądze oraz wykorzystywać wpływy nie tyle dla zbudowania nowego imperium, co dla odzyskania "należnej" - jeśli nie dominującej - roli w regionie. U podstaw leży przy tym konflikt sięgający pierwszych lat islamu i walki o schedę po proroku Mahomecie. Szyci do dziś czują się zdradzeni przez sunnickich uzurpatorów, którzy ponad 1 300 lat temu pod Karbalą w dzisiejszym Iraku zamordowali Alego, wnuka Mahometa uznawanego przez nich za prawowitego spadkobiercę proroka.

Do zawiłej historii tego konflikt dopisywane są kolejne rozdziały, a teraz szyici poczuli, że po wiekach upokorzeń nadszedł "ich czas". Iran, także na skutek ewidentnej niefrasobliwości Zachodu, buduje potężną sieć wpływów w regionie. Zawdzięcza to, m.in. niewiarygodnym wręcz błędom Amerykanów, którzy rozbili Irak, naturalnego przeciwnika ograniczającego ambicje Teheranu.

Irańskie strefy wpływów

Na mapie irańskich wpływów w regionie znajduje się też maleńka Strefa Gazy zamieszkała przez Palestyńczyków, a więc Arabów – sunnitów. Nie jest to naturalnych sojuszników dla ajatollahów z Teheranu, ale obie strony łączy tutaj wspólny wróg, czyli Izrael. Irańczycy traktują zubożałą, niemal odciętą od świata enklawę za dodatkowe pole wywierania presji militarnej na "syjonistów". Dla Palestyńczyków ta współpraca to po prostu potencjalne źródło broni i pieniędzy.

Bliski Wschód można porównać do wielopiętrowego modelu krzyżujących się wpływów i interesów. Relacje i koalicje powstają i zmieniają się, a sojusze upadają. Przed Rewolucją Islamską w 1979 r. wrogość krajów sunnickich zbliżała Izrael i Iran. Teraz jest na odwrót, choć znowu może się to zmienić.

Lista grzechów jest długa. Kończy się na broni nuklearnej

Rachunki krzywd i listy męczenników spisywane są przez całe wieki i nigdy nie odchodzą w całkowitą niepamięć. Dlatego co roku w dniu święta Aszura szyici samobiczują się upamiętniając męczeńską śmierć Alego. Cały region usiany jest grobami ludzi, którzy oddali życie za tę, czy inną sprawę i zawsze znajdzie się ktoś gotowy kontynuować lub choćby nawiązywać do ich "sprawy".

Jednym z głównych zarzutów wobec Iranu jest plan zbudowania broni nuklearnej. To przerażająca perspektywa zwłaszcza dla Izraelczyków, którzy mają prawo obawiać się najgorszego ze strony reżimu grożącego im zagładą. Sami jednak też mają broń atomową, do czego nigdy oficjalnie nigdy się nie przyznali.

Co do zasady, świat jest bezpieczniejszy im mniej broni masowego rażenia w obiegu. Nie o to więc chodzi, żeby pozwolić teokratycznej władzy zbudować nowe, perskie czy szyickie imperium kontrolowane żelazną ręką z Teheranu i zagrażające jądrowym zniszczeniem każdemu, kto mu się przeciwstawi.

Droga do tego zresztą nadal jest daleka, a Iran nie ma środków na zrealizowanie tak "ambitnego" planu. To kraj o gospodarce nieco mniejszej od gospodarki Polski. Oczywiście zamiast wydawać pieniądze na programy społeczne i zaspokojenie potrzeb obywateli, pozbawiony demokratycznej kontroli reżim bez większego trudu potrafi przekazać miliardowe kwoty na programy zbrojeniowe czy udział w zagranicznych awanturach.

O Iranie w Warszawie

To, że Amerykanie organizują w Warszawie konferencję i budują koalicję przeciwko Iranowi jest kwestią politycznego wyboru. Waszyngton, przekonany przez Izrael, uznał, że zawarta w 2015 r. umowa z Iranem nie działa. Zgodnie z porozumieniem Teheran zrezygnował z programu jądrowego w zamian za zniesienie sankcji gospodarczych.

To otworzyło drogę do rozwoju biznesu. Najbardziej entuzjastycznie do tego rozwiązania podeszli Europejczycy, którzy zamiast sporu woleliby, porozumieć się z Iranem i studzić jego zapały obiecując miliardowe zyski ze współpracy.