Kataryna: "Kaczyński nie boi się już niczego, będzie tylko gorzej" [OPINIA]

To, co się stało w Sejmie, jest takim skandalem, że chętnie bym przeprowadziła reasumpcję wyborów z 2015 roku, kiedy przyłożyłam rękę do rządów PiS. To już nie jest polityka, nawet brudna, to jest – jak mówił Waldemar Pawlak przy okazji obalania rządu Olszewskiego – "taki trochę gangsterski chwyt".