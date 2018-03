Kanclerz Niemiec przylatuje do Warszawy. Merkel spróbuje przemówić Polakom do rozumu

Niemcy niedawno zrozumieli, że Polska nie zniknie z mapy. Teraz zadaniem Merkel jest zapewnienie sobie "sensownego" sąsiada na wschodzie. Jeżeli nie uda się dzisiaj, to przyjedzie znowu. Tylko szkoda naszego czasu i pieniędzy na marnowanie szans.

Niemcy lubią działać według reguł, dlatego ich dyplomacja także prowadzona jest zgodnie z podręcznikiem. Wkrótce po zaprzysiężeniu na czwartą kadencję na stanowisku kanclerza Angela Merkel poleciała do Francji, czyli najważniejszego partnera Niemiec w Europie. Logiczne, że druga jest Polska zwłaszcza, że Wielka Brytania na własne życzenie wycofuje się z gry.

To jest wizyta oficjalna, stąd spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim , a nie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim . Co prawda były już sekretarz stanu USA Tillerson pokazał, że Zachód doskonale wie, kto jest najważniejszym decydentem w Polsce i dlatego rozmawiał z Kaczyńskim, jednak tym razem wszystko zaplanowano zgodnie ze ścisłym protokołem.

Niemcy niedawno przyjęli do wiadomości istnienie Polski

- Młodsze pokolenie, ale także elita polityczna rozumie, że ponosi ogromną winę wobec Polski z powodu tego, co działo się w czasach nazistowskich, ale także Republiki Weimerskiej – mówi Wirtualnej Polsce Wolfgang Templin, były działacz opozycji w NRD i publicysta związany z Polską. - Ówczesna elita polityczna Republiki Weimerskiej nie akceptowała istnienia niepodległej Polski postrzeganej jako "państwo tymczasowe". Później było jeszcze gorzej. Hitler stwierdził, że Polskę należy zlikwidować. Takie myślenie pokutowało jeszcze przez kilka dekad po wojnie – podkreśla.

Nie musimy się z Niemcami kochać, ale rozmawiać

Angela Merkel jest osłabiona przeciągającymi się rozmowami koalicyjnymi i ustępstwami według socjaldemokratów flirtujących z Rosją, ale to ona jest obecnie najważniejszym rozmówcą w Europie. Konieczny jest dialog o planowanym gazociągu Nord Stream 2, który zdaniem Polski na lata zwiększy zależność UE od dostaw paliwa z Rosji. Nadal pozostaje nierozwiązana sprawa procedury praworządności.

Niemcy mogą nam nawet pomóc rozwiązać sprawę ustawy o IPN, która dramatycznie odbija się na wizerunku Polski w świecie. Pokazał to poprzedni szef msz w Berlinie podkreślając niemiecką odpowiedzialność za Holokaust. To oczywistość, którą należy przypominać na każdym kroku. Może wspólna inicjatywa Warszawy i Berlina w tej sprawie pomoże uporać się z krzywdzącymi pojęciami takimi jak „polskie obozy koncentracyjne” czy "polski Holokaust" z wykorzystaniem miększych narzędzi niż niemożliwe do wykorzystania groźby kodeksowe.