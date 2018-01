Kaczyński zdecydowanie wygrywa. Najnowszy sondaż WP

To właśnie Jarosław Kaczyński jest osobą, która ma kluczowy wpływ na władzę w Polsce. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski.

Mało któremu Polakowi uszły uwadze wydarzenia związane z rekostrukcją rządu. Na pytanie, czy znasz choćby ze słyszenia fakt, że niedawno doszło do zmian w polskim rządzie, aż 89 proc. respondentów, otpowiedzialo, że tak. Tylko 11 proc. naszych rodaków nie słyszało o wymianie ministrów.

Sporo się zmieniło. Co na to Polacy?

Najwięcej emocji wzbudziło odwołanie ze stanowiska szefa MON. W sieci szybko pojawiła sie teoria, że dymisja Macierewicza to wina prezydenta. Zgodnie z tą narracją Andrzej Duda wymusił na prezesie PiS odejście Macierewicza z rządu, co nie spodobało się szczególnie w środowisku związanym z Radiem Maryja. To odbiło się na popularności prezydenta w sieci.