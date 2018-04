Kaczyński i Orban odsłonili pomnik smoleński. Polityków łączą symbole, ale różnią interesy

Premier Orban wykonał miły gest wobec prezesa Kaczyńskiego. W Budapeszcie stanął pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Polacy gest odwzajemnili odwiedzając Orbana tuż przed wyborami. Sojusz europejskich "czarnych charakterów" wygląda dobrze, ale to pozory.

Padło wiele pięknych i wzniosłych słów. Można w tym miejscu powielać zgraną do bólu opowieści o bratankach i przyjaźni odwiecznej, lecz zupełnie nie o to chodzi w obecnych relacjach pomiędzy przywódcami Węgier i Polski. Obran i Kaczyński po prostu są sobie potrzebni, choć różni ich bardzo wiele.

O ile Wiktor Orban posiada demokratyczny mandat, o którego przedłużenie będzie się ubiegał 8 kwietnia, o tyle Jarosław Kociszewski po prostu rządzi de facto, co kolejny raz udowodnił chociażby anulując decyzję rządu o przyznaniu nagród ministrom i ogłaszając obniżenie uposażeń samorządowców. Premier Węgier znany jest także ze sprawności w polityce międzynarodowej, natomiast prezes PiS skupiony jest na polityce wewnętrznej, która zdominowała relacje z zagranicą.

Pomimo tego obaj tak samo są postrzegani na Zachodzie – jako przywódcy antyliberalnego zwrotu na wschodzie Unii Europejskiej. Ilustruje to chociażby najnowsza okładka opiniotwórczego magazynu "Politico Europe" przedstawiająca Orbana i Kaczyńskiego w roli "nowych komunistów".

Wrażenie solidarności i współpracy demonstrowane przed pomnikiem w Budapeszcie jest im obu potrzebne. Wizyta Kaczyńskiego i Morawieckiego przed wyborami jest gestem wobec gospodarza ubiegającego się o reelekcję. Orban kreuje się na regionalnego lidera. Przekonuje Węgrów, że ich kraj jest przedmurzem Europy chroniącym chrześcijański świat przed zalewem islamskich imigrantów i nie jest ważne, że nikt już granicy nie szturmuje. Co prawda Polacy też roszczą sobie prawo do przewodzenia w regionie i uważają się za obrońców wiary i tradycji, ale najwyraźniej konkurencja ze strony Węgrów nie psuje dobrego samopoczucia.

Rosja dzieli Polaków i Węgrów

Sprawą, która w sposób zasadniczy różni Polskę i Węgry jest stosunek do Rosji. O ile z perspektywy Warszawy, Moskwa postrzegana jest jako zagrożenie, to Budapeszt widzi w niej wartościowego partnera. Przykładem różnic w podejściu jest chociażby reakcja na atak na Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii. Polska wydaliła 4 dyplomatów rosyjskich, a więc tyle samo co Francja i Niemcy. Węgrzy zdecydowali się na 1. Spośród ponad 20 krajów, które podjęły takie działania, Rosja tylko Orbanowi wybaczyła gest solidarności z Londynem i nie wydaliła ani jednego dyplomaty węgierskiego.