Kacprzak: "Grzegorz Schetyna ma z czego się tłumaczyć" [OPINIA]

Zrobiliśmy wszystko co mogliśmy zrobić – powiedział Schetyna na koniec ogłaszania jedynek Koalicji Europejskiej. Trochę z ulgą, że ma ten proces już za sobą, a trochę jakby się tłumaczył. A tłumaczyć ma się z czego. Zwłaszcza z nieobecności na listach do Sejmu Krzysztofa Brejzy.

I tylko politycy PiS pewne z rozrzewnieniem patrzyli na te próby wytłumaczenia przez platformerski elektorat, że to sam Brejza wolał Senat niż Sejm. Miejsce, gdzie jeśli się dostanie, to pełen zadumy zniknie w izbie, która nijak nie wzbudza politycznych emocji, nawet w najgorętszych bataliach politycznych.

Schetyna ma niebywały talent do kierowania uwagi nie tam gdzie chciałby by była ta uwaga skierowana. Mało kto mówił już dziś o jedynkach, które kandydują i które mają poprowadzić drużyny w poszczególnych okręgach do walki z PiSem. Więcej jest spekulacji o tym, czy to kolejny szemrany układ, w którym miejsce dla zapomnianego już polityka jest ważniejsze, niż dla kogoś, kto całą karierę polityczną ma przed sobą.