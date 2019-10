Jankowski: "Wiarygodność głupcze! Czyli czego zabrakło opozycji w kampanii wyborczej" (Opinia)

W niedzielę pójdziemy do urn wyborczych. Czynność w demokracji wydawałoby się oczywista, czasami wręcz rutynowa. Jednak w tym roku mogliśmy po wielokroć usłyszeć, że 13 października będzie dniem o niezwykłym znaczeniu w historii Polski.

Co prawda, gdyby uważnie wsłuchać się w słowa polityków i politycznie zaangażowanych komentatorów, to może się okazać, że każde wybory w III RP były tymi najważniejszymi. Na pewno najważniejszymi dla polityków, bo od każdej kolejnej elekcji zależy ich być lub nie być w zawodzie. Przyjmijmy jednak na chwilę za prawdziwe twierdzenie o wyjątkowości zbliżających się wyborów i z tej perspektywy zadajmy sobie pytanie, czy intensywności prowadzonej kampanii odpowiada zakładanemu znaczeniu niedzielnego głosowania.

W PiS "wszystkie ręce na pokład"

Najpierw na 13. emeryturę przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a następnie już z myślą o jesiennym głosowaniu, z programu "Rodzina 500+" popłynęły środki na pierwsze dziecko. Do tego jeszcze zmniejszenie wymiaru podatku PIT. Należy też dodać niesłychaną aktywności wszystkich zasobów partyjnych, od premiera i prezesa po ostatnich kandydatów z list wyborczych. Jednym słowem: "wszystkie ręce na wyborczy pokład".

Wybór cywilizacyjny

Patrząc na działa PiS-u śmiało można uwierzyć, że przed nami wybory decydujące o przyszłości Polski, że 13 października czeka nas prawdziwy wybór cywilizacyjny. W takim wypadku partie opozycyjne powinny być w równie istotnym stopniu zaangażowane w swoje kampanie, ponieważ to ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej padały najdalej idące słowa o panującej w Polsce dyktaturze, odradzaniu się faszyzmu oraz upadku demokracji i wolności. Żeby nie być gołosłownym wystarczy wspomnieć ostatni list trzech byłych prezydentów mówiący o nadzwyczajnym charakterze wyborów, uzasadniając to pełzającym zamachem stanu.

Niewiarygodna KO

Teatralizacja prowadzonej polityki pozostaje największym kłopotem dla Koalicji Obywatelskiej. Kiedy PiS szło do władzy można było wątpić w szanse na realizacje programu Rodzina 500 plus, ale w poprzedniej kampanii to właśnie propozycje PiS-u stały się przedmiotem kampanijnych debat. Tym razem żadna z propozycji opozycji nie stała się nośnym hasłem. Można się zgadzać lub nie z rządowym pomysłem podnoszenia płac minimalnych, ale nikt przy zdrowych zmysłach nie traktuje go niepoważnie, a czy ktoś uwierzył, że jak premierem zostanie Grzegorz Schetyna lub Małgorzata Kidawa-Błońska, to rząd będzie dopłacał po 600 zł miesięcznie do pensji większości pracujących?