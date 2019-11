Jankowski: "Nominacja Pawłowicz i Piotrowicza do Trybunału zagrozi spoistości Zjednoczonej Prawicy" (Opinia)

Polityka potrafi zaskakiwać. W tym elemencie trochę przypomina sport, też bywa nieprzewidywalna. Tysiące strony napisano i miliony słów wypowiedziano, aby uzasadnić tezę, że przed wyborami prezydenckimi partia rządząca nie będzie dokonywać żadnych kontrowersyjny ruchów.

Politolodzy, publicyści, eksperci na wyścigi podkreślali, że PiS teraz będzie grało do centrum, tak aby ułatwić Andrzejowi Dudzie zdobycie elektoratu mitycznego centrum, a w efekcie reelekcję. I co? Wystarczyła jedna decyzja prezesa partii rządzącej i obraz politycznej gry diametralnie się zmienia. Wystarczyły trzy nazwiska, aby cała opowieść, jak to obóz zjednoczonej prawicy będzie szedł w kierunku centrum, trafił do lamusa. Wystarczyło, aby Ryszard Terlecki, szef klubu PiS, na konferencji przekazał, że kandydatami do Trybunału Konstytucyjnego będą panie profesor Elżbieta Chojna-Duch i Krystyna Pawłowicz oraz były poseł Stanisław Piotrowicz, znany z prowadzenia prac sejmowej komisji sprawiedliwości oraz z działalności w peerelowskiej prokuraturze, a polska polityka przybrała zupełnie inny wymiar.