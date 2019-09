Jankowski: Chłodna kalkulacja PiS-u. Łatwiej o głosy zarabiających minimalną pensję niż przedsiębiorców (Opinia)

3 tysiące złotych płacy minimalnej to jedyna prawdziwie zaskakująca propozycja, która padła w czasie minionego weekendu - być może najważniejszego w kampanii wyborczej. Mało kto z dziennikarzy, komentatorów czy nawet polityków Prawa i Sprawiedliwości spodziewał się tak daleko idącej obietnicy.



Płaca minimalna to polityka, a nie ekonomia

Cały czas dla wielu Polaków wizja zarobków na poziomie 3 tysięcy brutto wydaje się spełnieniem marzeń o dobrze płatnej pracy, która pozwoli na godne życie. Tymczasem rząd zaproponował taką stawkę jako punkt wyjścia do dalszego podwyższania minimalnej płacy. Główny postulat tzw. "hattriku Kaczyńskiego" szczególnie rozbudza wyobraźnię i nadzieje wyborców z regionów, gdzie najczęstsze wypłacane wynagrodzenia oscylują wokół 2 tysięcy złotych na rękę.

Tłumacząc potrzebę radykalnego wzrostu płacy minimalnej, przedstawiciele rządu mówią o konieczności wymuszenia na pracodawcach tworzenia miejsc pracy o wyższej wartości dodanej. Jednak propozycje obozu rządowego są znacznie lepiej skalkulowane pod względem ekonomii zdobywanie głosów niż rozwoju gospodarki. Już w wyborach do Parlamentu Europejskiego było widać, że poparcie dla rządu rośnie w niemalże wszystkich grupach zawodowych i społecznych z kilkoma wyjątkami. Jedną z nielicznych grup, gdzie PiS odnotowało spadek poparcia, byli przedsiębiorcy.

PiS, czyli Praca i Socjal

Politycy przestali liczyć pieniądze

Sukces PiS przy realizacji wielkich programów społecznych, przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny finansowej, przekonał polityków, że już nie muszą tłumaczyć wyborcom, jak znajdą środki na pokrycie na kolejne obietnice. Ani premier Mateusz Morawiecki , ani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, mówiąc o kolejnych transferach, o 14. emeryturze czy dopłacie 600 złotych do najniższych pensji, nie silą się na wskazywanie źródeł finansowania swoich pomysłów.

Jeszcze w czasie kampanii wyborczej do Sejmu w 2015 roku Beata Szydło, prezentując program społeczny PiS-u, czuła się zobowiązania do przedstawienia źródeł finansowania w nowych daninach - bankowej czy od supermarketów - oraz w działaniach uszczelniających system podatkowy. Teraz już nikt z polityków nie zająknie się o tak przyziemnych rzeczach jak bilansowanie wydatków z wpływami budżetowymi. A może jednak czasami warto by zrobić prosty rachunek "winien i ma" w księdze rachunkowej finansów publicznych, nieprawdaż?