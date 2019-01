Janik: "Sprawa Stefana W.: Wszyscy zrobili swoje. Efekt wszystkich przeraził" (OPINIA)

Policja Stefana W. złapała. Prokuratura oskarżyła. Sąd osądził, a Służba Więzienna przypilnowała w więzieniu. Pozornie wszyscy zrobili to, co powinni. I nic więcej. Potem zginął człowiek.

W środę dziennikarze TVN24 dotarli do notatki więziennego wychowawcy. To w niej obecny podejrzany o zabójstwo prezydenta uważał, że "Jarosław Kaczyński powinien zostać dyktatorem". Planował również, po odbyciu kary, opuścić Pomorze (będące według jego słów "siedliskiem Platformy") i wyprowadzić się do miejsca, w którym rządzi PiS, bo jest zwolennikiem tej partii .

Powiedzmy to wprost: wiedza na temat poglądów Stefana W. nie mogła doprowadzić do zatrzymania go w więzieniu choćby godzinę dłużej. Trudno też na bazie jednostkowych wypowiedzi przesądzać, jaki był jego stan psychiczny w chwili, gdy je formułował - czy rządzący jednak przez przypadek mogli nie poinformować opinii publicznej, że akurat PiS było ulubioną partią Stefana W.? To wręcz nieprawdopodobne. Żeby nie napisać: niemożliwe.