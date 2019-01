Jakub Majmurek: Jak PiS skrajną prawicę do mainstreamu wciągało

Jarosław Kaczyński gotów jest znów maszerować z Wszechpolakami i Falangistami. Tak chce dotrzeć do wymarzonego celu – drugiej kadencji.

Trudno się dziwić. Pomysł, by za ten obszar – w sytuacji, gdy Rosja prowadzi w internecie wojnę informacyjną przeciw Europie, wykorzystując w tym celu skrajną prawicę – odpowiadał skrajnie antyeuropejski, sympatyzujący z Moskwą i Mińskiem polityk, jest jawnie absurdalny.

To tak jakby walkę ze zorganizowaną przestępczością powierzyć znanemu mafiozowi.

Nominacja dla Andruszkiewicza nie jest też wypadkiem przy pracy. PiS nie po raz pierwszy legitymizuje w głównym nurcie polskiej polityki siły i postaci skrajne – antyeuropejskie, antyzachodnie, homofobiczne, wykazujące co najmniej kłopotliwy stosunek do demokracji liberalnej.

Jarosław Kaczyński zakłada, że PiS, by utrzymać hegemonię nie może mieć żadnej konkurencji z prawej strony. Jak widać jest skłonny neutralizować jej groźbę przez kooptację potencjalnych liderów skrajnej prawicy na najwyższe stanowiska państwowe.

Era planktonu

Czy Jarosław Kaczyński faktycznie ma się czego obawiać? Wszelkie samodzielne próby uprawiania polityki przez środowiska katolicko-narodowe kończyły się do tej pory raczej kabaretem. W nowych warunkach ustrojowych - na przełomie lat 80. i 90. - odradza się cały szereg organizacji odwołujących się, mniej lub bardziej dosłownie, do tradycji przedwojennej narodowej demokracji i myśli jej głównego ideologa, Romana Dmowskiego.

Organizacje te od początku są jednak potwornie skłócone i podzielone. Jedyną, której udaje się zaistnieć w poważnej polityce jest Zjednoczenie Chrześcijańsko Narodowe, nawiązujące do względnie umiarkowanego nurtu tradycji katolicko-narodowej. Słynni "trzej muszkieterowie} ZChN w Sejmie kontraktowym – Marek Jurek, Jan Łopuszański i Stefan Niesiołowski (dziś koło poselskie Europejscy Demokraci) – głosili co prawda poglądy, sytuujące się znacznie na prawo od zdrowego rozsądku pierwszych lat III RP, ale ich formacja włączyła się w budowanie głównego nurtu transformacyjnej polityki.

Wszystkie te siły funkcjonują przez całe lata 90. jako polityczny plankton. Próbuję dostać się do Sejmu z list takich komitetów jak Unia Polityki Realnej Janusza Korwin-Mikkego. W 1997 roku razem z ludźmi Wałęsy z BBWR tworzą Blok dla Polski. SN stawia w wyborach prezydenckich 2000 roku na postkomunistyczno-narodowego generała Tadeusza Wileckiego, opowiadającego w kampanii o potrzebie rządów silnej ręki. Żadna z tych prób zaistnienia w poważnej polityce nie kończy się sukcesem.

Pomocna dłoń ojca Rydzyka…

Z politycznego niebytu narodowców wyciąga ojciec Tadeusz Rydzyk. To dzięki jego presji w 2001 roku SN, SDN, oraz mikro partyjki takich postaci jak Antoni Macierewicz i Jan Łopuszański, tworzą jeden komitet w wyborach do Sejmu – Ligę Polskich Rodzin.

Liga przekracza próg wyborczy – po bardzo źle ocenianych rządach Jerzego Buzka główny nurt prawicy jest w rozsypce i tworzy się przestrzeń dla nowych, także skrajnych i mocno ekscentrycznych projektów. W okresie przed referendum akcesyjnym Liga – wspólnie z Samoobroną – staje się główną siłą parlamentarną nawołującą do głosowania na "nie" w referendum akcesyjnym. Politycy Ligii – Roman i Maciej Giertychowie, Antoni Macierewicz, Gabriel Janowski – straszyli Unią Europejską, zagrożeniem jakie integracja z Europą miała stwarzać dla polskiej tożsamości, suwerenności, rolnictwa, przemysłu i handlu.

Ta polityka strachu opłaciła się skupionej w Lidze prawicy. W 2005 roku partia znów trafia do Sejmu. Kompromitacja SLD w kolejnych aferach znów stworzyła koniunkturę skrajnym projektom.

...i pomocna dłoń prezesa PiS

W Sejmie V kadencji (2005-07) pomocną dłoń do narodowców wyciąga prezes Kaczyński. Po tym, gdy jego partia po wygranych wyborach nie jest się w stanie porozumieć z PO, LPR i Samoobrona okazują się jedynym zapleczem, na który mogą liczyć gabinety Kazimierza Marcinkiewicza i samego Jarosława Kaczyńskiego. Oba kluby udzieliły gabinetowi Marcinkiewicza wotum zaufania. Kaczyński podpisał z nimi następnie Pakt Stabilizacyjny, regulujący zasady wspierania rządu. Dwa miesiące później, w kwietniu 2006 roku, doszło do zawiązania formalnej koalicji między PiS, Ligą i Samoobroną.

Ministrem edukacji narodowej zostaje wtedy Roman Giertych, a ministrem gospodarki morskiej Rafał Wiechecki. Ten drugi – najmłodszy minister rządu Marcinkiewicza – jeszcze niedawno związany był ze środowiskami kibolskimi. Media obiegło jego zdjęcie, na którym widać jak przyszły minister przez okno wagonu kolejowego – pełnego groźnie wyglądających szalikowców – z mało inteligentnym, agresywnym wyrazem twarzy, wygraża zaciśniętą pięścią fotografowi. Nie znaleziono za to żadnych fotografii – i innych dokumentów – potwierdzających kompetencje nowego ministra w dziedzinie, jaką miał się zajmować w resorcie.

Sam Giertych jest wtedy odbierany zupełnie inaczej niż dziś. Jego urzędowanie w MEN budzi protesty uczniów i studentów. Ówczesny ambasador Izraela w Polsce ogłasza, że będzie unikać kontaktów z nowym ministrem. Giertych zasłynął między innymi odwołaniem szefa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli za to, że iż wydał powstały pod auspicjami Rady Europy antydyskryminacyjny podręcznik dla nauczycieli, który zdaniem lidera LPR miał "promować homoseksualizm".

Kolejni Wszechpolacy trafiali na stanowiska wiceministrów i do TVP. Wiceprezesem publicznego nadawcy – na mocy porozumień LPR z Kaczyńskimi – zostaje w maju 2006 roku Piotr Farfał. W młodości zwykły skinhead i wydawca neonazistowskiego zinu "Front". Choć jego przeszłość wyszła na jaw, Farfał przetrwał medialną burzę, a w końcu został pełniącym obowiązki prezesa TVP – w okresie, gdy LPR nie było już w Sejmie, ale Wszechpolacy i ich polityczni alianci zachowali wpływy w zarządzie TVP.

Jak widzimy, za pierwszych rządów PiS Jarosław Kaczyński, nie bał się sięgać po najbardziej skompromitowane skrajnie prawicowymi uwikłaniami jednostki, by utrzymać władzę i nie musieć się nią dzielić z PO. Wprowadzając Wszechpolaków do ministerstw i spółek skarbu państwa na trwale przesunął polską scenę publiczną na prawo i nadał legitymację poglądom, które do tej pory miały miejsce wyłącznie na marginesie.