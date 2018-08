Jako samodzielny polityk Andrzej Duda nie istnieje. Nasz sondaż

Jest niesamodzielny, PiS nie liczy się z jego zdaniem, a w sprawie referendum konsultacyjnego poniósł porażkę. Tak prezydenta Andrzeja Dudę postrzegają uczestnicy sondażu dla WP przeprowadzonego na panelu Ariadna.

Prezydent Andrzej Duda 20 lipca przesłał do Senatu wniosek o zarządzeniu referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w Konstytucji. Chciał, aby Polacy wzięli w nim udział 10 i 11 listopada 2018 roku. Pomysł referendum to było jego "dziecko" - gdy ogłaszał swoje plany ponad rok temu, kompletnie zaskoczył i PiS, i samego Jarosława Kaczyńskiego.

Głowa państwa postawiła 10 pytań , m.in. o to czy: Polacy chcą w ogóle nowej Konstytucji; są za systemem prezydenckim czy gabinetowym; chcą wpisania do Konstytucji spraw socjalnych. Andrzej Duda argumentował, że Polska potrzebuje nowoczesnej Ustawy Zasadniczej na miarę XXI w.

PiS: Prezydencie, nic się nie stało

PiS od początku uważał, że inicjatywa prezydenta jest przedwczesna, a w referendum weźmie udział niewystarczająca liczba uprawnionych do głosowania, więc będzie ono nieważne. Andrzej Duda nie wziął tych zastrzeżeń pod uwagę.

Już następnego dnia partyjny przekaz dnia PiS brzmiał: wszystkiemu winna jest Platforma, a odrzucenie weta to sukces prezydenta, bo zainicjował dyskusję w temacie ważnym dla narodu i kraju. Jeśli opozycja i protestujący przeciwko „reformom” wymiaru sprawiedliwości liczyli na to, że prezydent w odwecie zawetuje pakiet ustaw sądowych, to przeliczyli się.