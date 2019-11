Jacek Żakowski: Święte krowy "dobrej zmiany" [OPINIA]

Władza "dobrej zmiany" weszła w fazę zapaści moralnej. I tonie w niej beznadziejnie, coraz obficiej brocząc. Niestety także naszą wspólną krwawicą.

Niekrótka lista "gwiazd"

O wzbogaceniu się małżeństwa Morawieckich wciąż wiemy tyle, co z gazet, bo prezydent Duda posłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, która miała tę sprawę rozjaśnić.

Stanisław Piotrowicz, który złamał chyba wszystkie zwyczaje parlamentaryzmu, jakich tylko dotknął, dalej by szybował na skrzydłach pisowskiej kariery, gdyby go jakimś cudem nie ustrzelili wyborcy "Polski+".

"Wielki cel" przykrywa grzechy

To nie jest przypadek. To nie jest pasmo ludzkich błędów. Nie jest to też przejściowa niedoskonałość systemu, którego naprawa wciąż jest niedokończona. Fakt, że władza "dobrej zmiany" weszła w fazę zapaści moralnej to - jak by powiedział Stefan Kisielewski - nie kryzys, lecz rezultat.