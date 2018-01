Grzegorz Wysocki: Jakie ratowanie kobiet? Totalnie skompromitowana opozycja

Brzmi to wszystko jak ponury żart lub tania fantazja jakiegoś politycznego oszołoma. Jarosław Kaczyński, Krystyna Pawłowicz czy Antoni Macierewicz zagłosowali w środową noc za dalszymi pracami nad projektem liberalizującym przepisy dotyczące aborcji (Ratujmy Kobiety). Projekt przepadł, bo duża część posłów opozycji – w tym ci, którzy lansowali się na czarnych marszach – wyjęła karty do głosowania i/lub opuściła sejmową salę przed głosowaniem.

W głosowaniu nie wzięło udział 29 posłów Platformy i 10 posłów Nowoczesnej, a dodatkowo troje posłów PO zagłosowało za… odrzuceniem projektu. Aby projekt został skierowany do dalszych prac w parlamencie zabrakło 9 głosów . Co się – delikatnie mówiąc – stało w Sejmie w środę późnym wieczorem?

Wygląda na to, że Kaczyński nie tylko wyciął z rządu Macierewicza, Waszczykowskiego czy Szyszkę, ale także poczynił ogromne spustoszenia w psychice – wystarczająco zdezorientowanej i chaotycznej już wcześniej – opozycji. Zresztą wiele wskazuje na to, że wyrzuceni z rządu ministrowie szybko odnajdą się w nowej rzeczywistości i na nowych stanowiskach, czego na pewno nie da się powiedzieć o posłach PO czy Nowoczesnej.

Kpię, ale doprawdy, trudno o poważniejsze wyjaśnienia konsekwentnie samobójczego zachowania obecnej parlamentarnej opozycji. Dokładnie tak jak na popularnym memie z uradowanym Kaczyńskim w sejmowych ławach i podpisem: „Takiej opozycji to ze świecą szukać”. Obóz rządzący i zaprzyjaźnieni z nim publicyści mówią o „opozycji totalnej”, ale jeśli naprawdę są totalni, to przede wszystkim w trudnej sztuce efektownej autokompromitacji, tudzież samozaorania.

Po co właściwie ich jeszcze krytykować, skoro z niebywałą wprawą orają się sami? Doskonałe pytanie, wytrącające właściwie pióro z dłoni każdemu publicyście. Posłowie powinni się z nim zmierzyć w najbliższym czasie, choć wątpię, by w autorefleksji byli tak biegli jak w autokompromitacji, a w zasłużonej samokrytyce tak bezkompromisowi jak w samozaorywaniu się.

Oczywiście, można powiedzieć, że projekt „Ratujmy Kobiety 2017” i tak w dłuższej perspektywie nie miał żadnych szans. Oczywiście, że obóz rządzący nie pozwoliłby na liberalizację przepisów dotyczących aborcji (co – w przypadku drugiego, fundamentalistycznego i jeszcze bardziej zaostrzającego istniejące przepisy, projektu – nie jest już takie pewne, bo ten z kolei został skierowany do dalszych prac).

Oczywiście, że to tzw. „głosowanie za liberalizacją” przez Kaczyńskiego, Pawłowicz, Brudzińskiego, Kuchcińskiego czy Macierewicza to tak naprawdę sprytne i cyniczne zagrania, które jeszcze jaskrawiej ukazują kompromitację opozycji. I oczywiście, że w czasach bezwzględnych rządów PiS-u, krytykowanie opozycji nie jest tym, czego byśmy sobie najbardziej życzyli.

Czy aby na pewno muszą udać się później do urn wyborczych, by wybrać posłów, którzy w praktyce nie tylko niewiele mogą, ale jeszcze głośno i wyraźnie (nieobecnością, niegłosowaniem, wychodzeniem z sali) to podkreślają? Czy zdecydują się zagłosować na totalnie samozaoraną „totalną opozycję” czy raczej – jeśli w ogóle wyjdą na spacer do lokalu wyborczego – wybiorą może niedoświadczoną i niegwarantującą nawet przekroczenia progu, ale przynajmniej wciąż nieskompromitowaną i światopoglądowo wiarygodną Partię Razem lub inną, jeszcze nieistniejącą, partię, która powstanie jako owoc frustracji tym, co oferuje dzisiaj nasza scena polityczna?