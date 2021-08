Gowin odchodzi, bo teraz liczy się mobilizacja własnych elektoratów [OPINIA]

To właśnie wtedy zaczęło być głośniej o Gowinie (do polityki wprowadził go Rokita właśnie). Od początku w PO, ale podkreśla swoją prawicową tożsamość, przywiązanie do konserwatywnych wartości. Im bardziej Platforma szuka dla siebie głosów wśród dawnych wyborców SLD (transfer do PO Bartosza Arłukowicza z Sojuszu w 2011 r.), tym mocniej brzmią słowa Gowina, który wyrasta na nieformalnego lidera konserwatywnego skrzydła Platformy. Sam Tusk próbuje w ten sposób definiować swoją partię. "Polska potrzebuje formacji od Gowina do Arłukowicza" - mówił Tusk w 2011 r., ale już wtedy te słowa brzmiały nienaturalnie. Wiadomo, że nie da się zbyt długo tkwić w szpagacie.