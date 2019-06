Gostkiewicz: Żyję w kraju, w którym rozkład jazdy kolei musi ustalać Prezes Rady Ministrów [OPINIA]

Premier Mateusz Morawiecki jedną decyzją przeciął narastający kryzys wokół organizacji transportu dziesiątek tysięcy fanów rocka na festiwal Pol’and’Rock. Ładnie brzmi, prawda? Wszystko byłoby znakomicie, tyle że skoro musiał to zrobić premier, to nikt inny z jego ekipy najwyraźniej nie potrafi.

Tu nie chodzi o pieniądze

Tu chodzi o politykę

Jurek istnieje i – jak to Jurek – podjął walkę. Fundacja napisała skargę do Przewozów Regionalnych – to raz. Sam Owsiak, korzystając ze swojego superpopularnego konta na Facebooku, zaapelował do fanów o oddolną organizację transportu – to dwa. Szef WOŚP nie musiał zresztą ludzi długo namawiać – sami się zaczęli organizować. W sukurs przyszli mu samorządowcy zachodnich województw – na przykład marszałek z woj. zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz (dziwnym przypadkiem należy do Platformy) i marszałkini z woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak (dziwnym przypadkiem też należy do Patformy), zabiegając w swoich regionach - skutecznie - o dodatkowe pociągi regionalne do Kostrzyna.