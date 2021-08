Gąsior: Bandyterka w Sejmie. Kukiz i Witek to symbole upadku [OPINIA]

Nie wiem, za kogo Paweł Kukiz ma swojego wyborcę, ale takie zachowanie i tłumaczenie to jawna kpina i powód do przypuszczenia, że jednak ma go za idiotę. Jeśli okaże się, że za kuriozalnym pretekstem do reasumpcji i poparciem dla "lex TVN" pójdą państwowe posady dla kukizowców, to sam Paweł Kukiz będzie twarzą największego upadku moralnego w polskiej polityce od lat.