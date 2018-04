Dziennikarz o nazwaniu Macierewicza przestępcą: nie wytrzymałem

To było spontaniczne, ale nie wiem, czy faktycznie wyszedłem z roli dziennikarza - mówi Wojciech Czuchnowski z "Gazety Wyborczej" o nazwaniu Antoniego Macierewicza kłamcą i przestępcą. Słowa te padły podczas konferencji prasowej po prezentacji raportu podkomisji ds. katastrofy smoleńskiej.

Czuchnowski: szlag mnie trafił

- To było spontaniczne. Szedłem na tę konferencję, jak na każdą inną - z obowiązku dziennikarskiego. Oczywiście mam wyrobioną opinię na temat tego, co robi Antoni Macierewicz i o kłamstwie smoleńskim, które uprawia. Zobaczyłem, że brnie w to kłamstwo, a nie widzi tego, że sam sobie przeczy i wypiera się swoich wcześniejszych słów. O moim wystąpieniu przesądziło jednak coś innego. Nie wytrzymałem i szlag mnie trafił, kiedy usłyszałem, że on unieważnia raport Jerzego Millera.

- To faktycznie nie było zadanie pytania tylko przedstawienie stanowiska. Tylko trzeba rozstrzygnąć, czy to nie jest wyraz bezsilności dziennikarza wobec kłamstwa. Bo, co zrobili we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński i prezydent Andrzej Duda sugerując, że nie było zamachu teraz najważniejsze jest zjednoczenie przy pomniku? To, co było przez ostatnie osiem lat? Więc może to nie było jednak wyjście z roli dziennikarza?