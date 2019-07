Duda, Tusk i długo, długo nic. W walce o prezydenturę liczą się dwa nazwiska [BADANIE]

Lider jest tylko jeden. W każdej potencjalnej konfrontacji. Z kim by się nie zmierzył w wyborach prezydenckich Andrzej Duda, na dzień dzisiejszy byłby zwycięzcą.

Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w weekend 6-7 lipca, wzięłoby w nich udział 64 proc. ankietowanych uprawnionych do głosowania – wynika z badania w panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski.

Dulkiewicz wygrałaby z Szydło. Ale prezydencki pewniak jest tylko jeden

W drugiej turze wynik niewiele by się zmienił. Andrzej Duda wygrałby z Donaldem Tuskiem aż o 10 punktów procentowych - 44 do 34. 12 proc. badanych nie wie, na kogo by zagłosowało. 10 proc. drugą turę pominie.