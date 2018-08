Duda-Tusk-Biedroń i długo, długo nikt. Nasz sondaż prezydencki

Andrzej Duda, Donald Tusk, Robert Biedroń – to oni znajdują się na podium w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego. To również im najbardziej ufamy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Andrzej Duda wygrywa w pierwszej turze wyborów (East News, Fot: David Rowland)

W naszym sondażu zapytaliśmy Polaków czy gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory prezydenckie, to czy wzięliby w nich udział. Wyniki są niemal identyczne z tymi, które uzyskaliśmy tydzień temu w przypadku wyborów samorządowych. 23 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie zamierzałoby głosować, 67 proc. poszłoby do urn. Wybory w jeszcze większym stopniu zmobilizowałyby elektorat dwóch największy partii – PiS (96 proc. ) i PO (98 proc.).

WP.PL Podziel się

W pytaniu o to, kogo Polacy widzieliby jako zwycięzcę pierwszej tury wyborów prezydenckich oraz w pytaniu, któremu politykowi ufamy najbardziej, przedstawiliśmy ankietowanym ten sam zestaw nazwisk.

Mocna trójka, reszta tylko tłem

Jako zwycięzcę pierwszej tury uczestnicy sondażu wskazali Andrzeja Dudę (34 proc.). Daleko za nim – z wynikiem 21 proc. – znalazł się Donald Tusk. Trzecie miejsce zajął Robert Biedroń (14 proc.). Pozostali politycy nie przekroczyliby 10 proc.

WP.PL Podziel się

To również urzędujący prezydent cieszy się obecnie największym zaufaniem spośród polityków, których nazwiska znalazły się w zestawieniu. Na Andrzeja Dudę wskazało 13 proc. ankietowanych. Drugi jest Tusk – 10 proc., a trzeci Biedroń – 9 proc. W tym przypadku wielu, bo aż 46 proc. uczestników sondażu, zadeklarowało, że nie ufa żadnemu z wymienionych.

WP.PL Podziel się