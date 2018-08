Wybory samorządowe. Badanie pokazuje poziom mobilizacji wyborców PiS

Aż 98 proc. wyborców PiS deklaruje udział w wyborach samorządowych - wynika z badania na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski. To pokazuje, jak bardzo elektorat partii rządzącej jest dziś zdeterminowany. Pełna mobilizacja - na to właśnie liczy prezes Jarosław Kaczyński

Najbardziej zdeterminowani, by oddać głos w wyborach samorządowych, są wyborcy PiS - aż 98 proc. deklaruje pójście do urn wyborczych. Dla Jarosława Kaczyńskiego to bardzo dobra wiadomość - prezes PiS liczy na pełną mobilizację. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej turze wyborów.