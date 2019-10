Debata wyborcza w TVP. Wróblewski: "Ostrzał PiS. Opozycja wychodzi z tarczą, ale przełomu nie będzie" (Opinia)

Debata przedwyborcza przełomu w kampanii nie przyniesie, ale poprawiła nastroje w opozycji. Jarosława Kaczyńskiego zapewne nie uszczęśliwi. Przedstawiciel PiS wypadł zdecydowanie poniżej oczekiwań. A jeden z reprezentantów opozycji być może właśnie zaczął bój o miano jej nieformalnego (jeszcze) lidera.

W telewizji publicznej nie zobaczyliśmy prawdziwiej dyskusji (i nie jest to zarzut do telewizji, reguły ustalają partie). Przedstawiciele pięciu komitetów wyborczych wygłosili sześć krótkich, jednominutowych "przemówień". Oczywiście były zaczepki i bezpośrednie zwroty do kontrkandydatów, ale nic godnego zapamiętania. Nic, co przyciągnęłoby na dłużej uwagę. Nic, co zmieniłoby oblicze tej kampanii.