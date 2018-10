Debata warszawska. Najgorszy teatr telewizji w historii

Ta debata w kampanijnej rywalizacji Rafał Trzaskowski - Patryk Jaki nie zmieni niczego. To nie oni byli postaciami wybijającymi się w starciu kandydatów na prezydenta Warszawy. Ale to oni byli najbardziej poważni. Mimo niepoważnej formuły debaty.

Debata kandydatów na prezydenta Warszawy (PAP, Fot: Marcin Obara)

"Podsumowanie 12-letnich rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz w stolicy Polski w 45 sekund to kpina" - stwierdził Janusz Korwin-Mikke na początku pierwszej telewizyjnej debaty kandydatów na prezydenta stolicy.

Chyba pierwszy raz w życiu jestem skłonny się z Korwinem zgodzić: już pierwsza runda pytań - dotycząca właśnie podsumowania rządów PO w stolicy - pokazała absurd całego formatu. Nie sposób bowiem spójnie i wyczerpująco opowiedzieć o swojej wizji rozwoju największego miasta w Polsce w 45 sekund, ani też dokonać podsumowania dotychczasowych rządów w mieście. Pytania, które padały w debacie, były absurdalne i zbyt ogóle (vide: czego jest za mało, a czego za dużo w Warszawie). Ale kandydaci próbowali. Z różnym skutkiem.

Zamiast bomby - kapiszon

Patryk Jaki chciał zacząć od mocnego uderzenia: wyciągnął pismo z rezygnacją z członkostwa w Solidarnej Polsce i analogiczną rezygnację (z członkostwa w PO) wręczył Rafałowi Trzaskowskiemu. Przekaz: odpartyjnić Warszawę. Kandydat PiS chciał rozpocząć efektownie. To klasyka debat - od początku zaskoczyć przeciwnika i narzucić przekaz. Jaki chciał powtórzyć manewr Andrzeja Dudy z debaty w 2015 r., kiedy przyszły prezydent podszedł do Bronisława Komorowskiego i wręczył mu chorągiewkę z logiem PO. Ale wyszło średnio: Jakiemu zabrakło czasu, trochę się podpalił, a koniec końców i tak wsiadł do partyjnego busa PiS. Miała być bomba, wyszedł kapiszon.

- Warszawa rozwijała się siłą mieszkańców. Upartyjniony samorząd nie nadążał za mieszkańcami. Rafał Trzaskowski będzie "śpiącym królewiczem”, za którym stoi układ Gronkiewicz-Waltz - mówił Jaki.

Tyle że Trzaskowski błyskawicznie odbił piłeczkę: wytknął Jakiemu, że ten wstydzi się swojej partii i przypomniał, że kandydat PiS nie ma nawet loga swojego komitetu na billboardach. Do pieca dołożył Andrzej Rozenek (SLD), który wprost krzyczał (dosłownie) do Jakiego (w ramach swojego czasu na ripostę), że ten jest "pisowcem". Nawet połączył go z Antonim Macierewiczem, który postulował zburzenie Pałacu Kultury.

Trzaskowski o Paradzie Równości i pytania o wiarygodność

Następnie kandydaci odpowiadali na pytanie o marsze w Warszawie - Paradę Równości i pochody narodowców.

Jaki zapewniał: - Nie wezmę udziału ani w jednej, ani w drugiej demonstracji (…). Ale będę hołdował zasadzie wolności. Manifestować będą mogli wszyscy, bo Warszawa musi stać się światowym symbolem wolności. Mnie nie interesują ideologie, tylko pragmatyka rządzenia. Samorząd musi koncentrować się na rozwiązaniu problemów komunikacyjnych, podniesieniu jakości życia czy budowie nowych żłobków i przedszkoli.

Ten przekaz współgrał z hasłem kandydata PiS w kampanii: "Warszawa pragmatyczna, nie ideologiczna". Nie było tu żadnych zaskoczeń.

Trzaskowski uderzył przy tym samym pytaniu w PiS: - Rząd spycha wszystkie mniejszości na margines. Udzielę Paradzie Równości patronatu i na niej będę. Chciałbym być na Marszu Niepodległości ze swoimi dziećmi, ale chciałbym jednoznacznej deklaracji od polityków PiS, że nie będzie tam haseł faszystowskich - mówił.

Tyle że tutaj warto postawić pytanie o wiarygodność słów Trzaskowskiego: wszak reprezentuje on formację, która przez prawie dekadę swoich rządów nie uregulowała kwestii związków partnerskich, a kandydat PO na prezydenta Lublina zakazał Marszu Równości. Trzaskowski także bierze za to odpowiedzialność. Zwłaszcza, że hipokryzję i zmianę poglądów na kwestie takie jak choćby in vitro Trzaskowski zarzuca swojemu głównemu konkurentowi.

Absurdalne pytanie o warszawiaków. Wstyd dla dziennikarzy

Kandydaci "debatowali" też (naprawdę, przy tej formule słowo to należy wziąć w wyraźny cudzysłów) o "rodowitych warszawiakach" i "słoikach" (swoją drogą wstyd, że takie dzielące mieszkańców stolicy pytanie padło w ogóle w debacie). Trzaskowski wytknął Jakiemu, że mimo iż ten od 10 lat mieszka w Warszawie, dopiero od roku płaci w mieście podatki. Jaki z kolei wypomniał Trzaskowskiemu, że według niego - rzekomo - warszawiakami są tylko ci, którzy "podatki płacą od początku życia". - To jest właśnie różnica między nami - podkreślał Jaki.

Tej żenującej słownej przepychanki nie byłoby, gdyby tak absurdalne pytanie w tej - równie absurdalnej - debacie po prostu nie padło.

Ta "debata" była teatrem poszatkowanych wypowiedzi, z których nic tak naprawdę nie wynikało. Główni kandydaci nie powiedzieli niczego nowego. Zaprezentowali swoje sztandarowe postulaty programowe i rytualnie atakowali się tymi samymi sloganami. Show skradli inni kandydaci - przede wszystkim Krystyna Krzekotowska (zasługująca zdecydowanie na osobny tekst), która nawet uklękła w studiu przed widzami i z pewnością zostanie zapamiętana - ale nie oni liczą się w najważniejszym samorządowym starciu od lat.

Tak naprawdę najważniejsza debata dopiero przed nami. Ta była jedynie marnej jakości rozrywką dla spędzających przed telewizorem piątkowy wieczór mieszkańców stolicy, z których chyba telewizje i sztaby próbowały zrobić idiotów.

W tej debacie było wszystko. Oprócz jednego. Poważnej dyskusji o problemach warszawiaków.