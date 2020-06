Debata prezydencka w TVP. Kataryna: "Zmarnowany czas i przegląd fobii narodowych" [OPINIA]

Jeśli do kogoś może mieć o to pretensje, to chyba najbardziej do układających pytania - bo to oni, dbając przesadnie o komfort Andrzeja Dudy, wypracowali jego przeciwnikom dobre pole do ataku. Pytanie o euro, obowiązkowe szczepienie nieistniejącą jeszcze szczepionką, nawet o małżeństwa homoseksualne z prawem do adopcji dzieci - każde z nich zostało okrutnie wykorzystane przez pozostałych kandydatów. Do wytknięcia, że to tematy zastępcze mające przykryć - i tu padała niemieszcząca się w regulaminowej minucie długa lista realnych problemów, na które w debacie czasu zabrakło.