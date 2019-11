Charles Michel spotkał się z Mateuszem Morawieckim. PiS zatęskni za Tuskiem?

Następca Donalda Tuska przyjechał do Warszawy i posłał w stronę polskiego premiera wiązankę komplementów i miłych słów. Ale mogą nie przysłonić ciężkich dla Polski realiów. Może się okazać, że rząd zatęskni jeszcze za Donaldem Tuskiem.

Słowa Michela to nic dziwnego; jak donosiliśmy, Polska chętnie poparła wybór Belga na jego nowe stanowisko, a nawet chciała uczynić go szefem Komisji Europejskiej .

Oczywiście, polityka spójności (czyli zmniejszanie różnic pomiędzy państwami) i rolnictwo to dwa główne pola, na których Polska najbardziej korzysta. Przekładając na polski, przesłanie Michela można by zinterpretować tymi słowami: "bez złudzeń, panowie. Więcej pieniędzy nie będzie".

Biorąc pod uwagę te słowa, już wkrótce może nadejść moment, kiedy polski rząd zatęskni za Donaldem Tuskiem . Tusk był wielokrotnie krytykowany przez PiS za brak neutralności, ale to jest ten moment, kiedy jego "stronniczość" - na korzyść naszej części Europy - by się przydała. Tym bardziej, że Michel jest Belgiem, byłym premierem państwa należącego do orędowników skąpego budżetu UE.

Unia mocarstwem?

Co ciekawe, Morawiecki i Michel zgodzili się w jednym: obaj chcą, by Unia była "globalnym mocarstwem" i odgrywała większą rolę na świecie. To oczywiście szczytny i godny pochwały cel. Problem w tym, że droga do niego może prowadzić zupełnie nie tam, gdzie nasz premier by chciał.