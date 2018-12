"Burmistrz wie, że mogą przyjść z ciupagą". Goście A. Hofmana o politycznych obyczajach górali

- Górale zawsze starają się głosować na ludzi - obojętne czy z prawej, czy z lewej - to jest nasz chłop. Do tańca i do różańca - mówili goście wyjątkowego... Rozwiń