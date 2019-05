Bruncz: papież Jażdżewski i obrońca Kaczyński [OPINIA]

Komentarz wypada zacząć od aktu strzelistego: "Boże, uchroń swój Kościół od obrońców, bo z przeciwnikami poradzisz sobie sam", a to w kontekście dwóch krótkich wystąpień ostatnich 24 godzin, w których centrum znalazł się Kościół rzymskokatolicki w Polsce.

Przed wystąpieniem Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim publiczność zabawiał przez chwilę Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny "Liberte" . Od koronek śp. Prince’a i scenicznej odwagi przeszedł do połajanki na Kościół - instytucji (bo chyba wielkość socjologiczno-hierarchiczną miał Jażdżewski na myśli) za pedofilię i opętanie hajsem.

Tusk: polityka to nie "Gra o Tron"

Przy tym publicysta orzekł, że oto Kościół stracił mandat moralny do sprawowania funkcji sumienia narodu, a na dodatek: - Ten, kto szuka transcendencji i absolutu w Kościele, będzie zawiedziony. Ten, kto szuka moralności w Kościele, nie znajdzie jej . Ten, kto szuka strawy duchowej w Kościele, nie zostanie nakarmiony. Polski Kościół wyparł się Chrystusa, wyparł się Ewangelii".

Jażdżewski papieżem

I tak oto Jażdżewski z roli politycznego konferansjera przeobraził się jakby w przedsoborowego papieża, który mocą swojego urzędu (ex cathedra) orzeka o ustaniu autorytetu i ogłasza uroczyście, że oto wszystkie strapione dusze, które w Kościele rzymskokatolickim pocieszenia, wskazówek moralnych, ba, transcendencji szukają, pozostają w trybie natychmiastowym duchowo bezdomni.

Jażdżewski orzekł i tak oto się stało, bo budynki kościelne zadrżały w posadach i - jak to złośliwi mówią o zlaicyzowanej Holandii - hostie przestały się przemieniać w ciało Chrystusa. Papież Jażdżewski, lub może lepiej antypapież, dodać raczył, że gdyby Chrystus pojawił się na świecie, zostałby ponownie ukrzyżowany - przez tych, którzy na krzyżu zbudowali sobie trony!

Niczym kaznodzieja

Wyszło prawie kaznodziejsko, religijnie antysystemowo, ale wyszło słabo. (Nie)stety, wiecowy antyklerykalizm spod znaku paździerza i wrażliwości religijnej na poziomie komisarza ludowego to żaden przejaw odwagi ani tym bardziej manifestacja nieskażonej prawdy. Jeśli Jażdżewski zaplanował łowy w wiosennym stawie, wyszło naprawdę marnie i zapewne bardziej zaszkodził, niż pomógł poddenerwowanej Koalicji Obywatelskiej.

Nie wiem, jaką pyszałkowatością i brakiem wyobraźni trzeba się wykazać, by en bloc i w ten sposób autorytatywnie wypowiadać się o tym, na ile Kościół w Polsce jest, a na ile nie jest treścią życia dla milionów polskich katolików. Dla coraz większej ilości członków Kościoła z pewnością traci znaczenie, ale nawet gdyby miałoby pozostać ewangelicznych dwóch lub trzech, to i tak słowna bulla Jażdżewskiego to antypopis liberalnej wrażliwości.