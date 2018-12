Bredzić jak minister na mękach, czyli gdy polityk straci głowę

Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński ogłosił: "Jakiś czas temu w pobliżu mojego domu znaleziono ludzką głowę". Na temat tyle makabrycznego, co tajemniczego znaleziska, policja milczy. Na pomoc w rozwiązaniu "sprawy głowy Zielińskiego" rzucili się dziennikarze. Spróbuję pomóc i ja.

Witajcie w alei sław

Minister energii (to w przypadku Krzysztofa Tchórzewskiego nazwa przynajmniej nietrafiona, tak anemiczny to polityk) ogłasza podwyżki, które podwyżkami nie będą, bo państwo dopłaci (a państwo to niby kto, panie ministrze?), aby w chwilę później ogłosić, że sprawy nie ma (to się tak panu tylko wydaje, panie Tchórzewski).