Brawo, policja w Lublinie? Poczekam na bardziej przekonywujące argumenty

Dlaczego wstrzymam się z pochwałami za działania policji podczas lubelskiego Marszu Równości? Sam będę bił brawo dopiero wtedy, gdy za sprawą ministra, policja będzie policją, która łamanie prawa widzi zawsze z tą samą ostrością.

Policja przerywa blokadę narodowców, którzy chcą powstrzymać w Lublinie Marsz Równości (PAP, Fot: Wojtek Jargiło)

Świadomie czy nie, minister Brudziński i podległe mu służby naruszyli w Lublinie, podczas Marszu Równości, prosty podział na "my" i "oni".

Podobnie jak wcześniej ten podział naruszył prezydent związany z Platformą Obywatelską oraz sądy. Do końca nie było wiadomo, kto tu jest za wolnością, dla niektórych odczytywaną jako swawolą, a kto za porządkiem odbieranym przez niektórych jako ograniczanie swobód obywatelskich.

Coś, co wydaje się oczywiste, czyli zdecydowana rekcja policji w sytuacji zagrożenia, nagle stało się działaniem, które burzy proste podziały i zrozumiałe opowieści. To co wydarzyło się w Lublinie jest nie na rękę każdej z przybudówek, które wspierają którąś ze stron politycznego sporu. Dotychczasowy podział ról został zaburzony.

Jedna policyjna interwencja staje się tym samym punktem zwrotnym, który będzie sprawdzianem, co do intencji i zamierzeń. Scenariusze mogą być dwa. Pierwszy, to ten, który zakłada zmianę polityki przyzwolenia na chuligaństwo w myśl powiedzenia "lepiej późno niż wcale".

Ten scenariusz kazałby mieć nadzieję, że nie wystarczy identyfikować się z władzą, czy szerzej z prawicą, by móc pozwalać sobie na więcej, tylko dlatego, że przecież "racja jest po naszej stronie”. Nie wystarczy być kibolem, by bez względu na to co się robi, nosić miano patrioty, nie wystarczy być prawicowym publicystą, by móc bezkarnie wyzywać wszystkich, którzy myślą inaczej.

Jeśli coś, co wydarzyło się w Lublinie, to znak, że skończyło się przyzwolenie na samodzielne wymierzanie ulicznej sprawiedliwości w imię wyimaginowanego poczucia wyższości, to należą się ministrowi Brudzińskiemu i szefom policji brawa.

Choć na pewno nie będą ich bić ci, którzy chcieliby przy innej okazji blokować inne marsze. Czy to z białymi różami w rękach, czy siadając na drodze przemarszu demonstracji, które im się nie podobają. Bo przecież zasada jest za każdym razem ta sama. Przekonanie, że "„my" ma większą rację i wartość moralną, niż "on".

Po tej drugiej stronie też nie brakuje tych, którzy są przekonani, że mają prawo obrażać kogoś tylko dlatego, że odebrał im władzę, że mogą blokować ich marsze, bo są zbyt mało europejskie i urągają ich przeświadczeniu o tym co wypada, a czego należy się wstydzić.

Jeśli z Lublina popłynie sygnał, że prawo jest prawem i nawet jak się z nim nie zgadzasz, to i tak musisz je respektować, to będzie to cenna lekcja dla wszystkich. Wymagać to będzie jednak zdecydowanych i systemowych zmian. Przed ministrem Brudzińskim i podległymi mu służbami poważny sprawdzian.

Niewykluczony jest bowiem też drugi scenariusz. Ten, który zakłada, że wydarzenia w Lublinie to tylko ostrzeżenie dla tych, którzy chcieliby swoją sprawiedliwość wymierzać podczas Marszu Niepodległości.

Gdzie w znacznym stopniu role się odwracają. Ci, którzy w Lublinie rzucali kamieniami, zamieniają się w gorliwych patriotów. Ci, którzy demonstrują potrzebę tolerancji, nagle pokazują, że i dla nich są granice tolerancji. I to pokazują w nie mniej radykalny sposób. Role przypisane wiele lat temu odgrywane co roku z większym zapałem nie pozostawiają złudzeń, że będzie tak i w tym roku.

Sam będę bił brawo dopiero wtedy, gdy za sprawą ministra, policja będzie policją, która łamanie prawa widzi zawsze z tą samą ostrością.