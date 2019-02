Borusewicz w ECS: Dział Anny Walentynowicz? Głupota!

Bogdan Borusewicz tłumaczy WP, dlaczego Dział Anny Walentynowicz w ECS, zaproponowany przez Ministra Kultury, nie ma jego zdaniem sensu.

To byłoby dość głupie, żeby jakieś działy odrębne poszczególnym ludziom tworzyć, dlatego, że to było wspólne zwycięstwo, wspólne działanie i tak powinno być pokazywane.

W strajku w sierpniu 1980 ona po prostu trzymała kasę. Pieniądze były zbierane i ona się tym zajmowała. I to wszystko. To nie była zasadnicza rola.

To jest po prostu propozycja rozwalenia instytucji, która świetnie funkcjonuje. To jest propozycja wysadzenia wszystkiego w powietrze. Co to znaczy jakiś niezależny od dotychczasowego dyrektora wewnętrzy dział? Tego by nikt, żaden dyrektor, w żadnej instytucji, nie przyjął. Więc na to zgody nie ma.