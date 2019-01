Borusewicz: Nie oddamy ECS. Szykujemy się do zbiórki pieniędzy

Wirtualna Polska ustaliła, czego Ministerstwo Kultury żąda w zamian za dotację dla Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Chce "swojego" wicedyrektora oraz wpływu na radę programową, wystawę i edukację młodzieży.

Przypomnijmy, że ECS w Gdańsku miało dostać z Ministerstwa Kultury 7 mln zł dotacji, ale minister Piotr Gliński obciął ją do 4 mln. Nie podał wyraźnych powodów .

Aleksandra Dulkiewicz, komisarz miasta Gdańska, negocjowała we wtorek w Warszawie zmianę tej decyzji z prof. Glińskim oraz pochodzącym z Trójmiasta wiceministrem kultury Jarosławem Sellinem. Po spotkaniu Dulkiewicz powiedziała: - Propozycje, które zostały złożone przez pana premiera Glińskiego i pana ministra Sellina, są twarde, trudne.

PiS już "dreptał wokół ECS"

- Był plan, żeby ktoś związany z PiS napisał recenzję wystawy głównej, a to – jak wiadomo – pierwszy krok do jej zmiany, co przećwiczyliśmy już w Muzeum II Wojny Światowej – mówi Friszke. – Na pewno taką recenzję pisałby jakiś "ekstremista".