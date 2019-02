Bogdan Borusewicz o Janie Olszewskim: "Odszedł człowiek wielkiej odwagi"

Bogdan Borusewicz: - To co robił dla opozycji Jan Olszewski wymagało od niego odwagi i poświęcenia. Był bardzo zaangażowany, robił więcej niż niejeden człowiek KOR Należy mu się oczywisty szacunek.

Bogdan Borusewicz: Pamiętam go z okresu opozycji, z lat 70., gdy powstawał Komitet Obrony Robotników (KOR). On był na zapleczu KOR razem z adwokatami, którzy bronili sponiewieranych robotników z Radomia i Ursusa. To byli Jan Olszewski, Władysław Siła-Nowicki oraz Stanisław Szczuka. Olszewski był bardzo zaangażowany, robił więcej niż niejeden człowiek KOR. To wymagało od niego odwagi i poświęcenia. Oni nas bronili społecznie, bez pieniędzy, a przecież musieli z czegoś żyć. Każdy z nich był w każdej chwili do naszej dyspozycji. Cały czas dyżurowali, jeździli na sprawy do Radomia, do Gdańska. Byli poddawani atakom milicji, bojówkarzy partyjnych.