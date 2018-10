Beato, naród jest z Tobą. Czyń dalej "dobro", tylko wyjedź z Polski, błagam

Beata Szydło już dawno załatwiła wszystkie palące problemy społeczne kraju. Te, które pozostały, nie są jej godne. "Królowa ludzkich serc", "Matka Polka" powinna znaleźć się w Europarlamencie. Mój głos zdobędzie. Odetchnę. Polscy kierowcy chyba też.

Już na wstępie muszę się wytłumaczyć. Zwracanie się do wicepremier polskiego rządu Beaty Szydło, która ma zajmować się sprawami społecznymi, per Beata, nie wynika z braku szacunku.

Oj, Beata, zaimponowałaś mi

To efekt bezgranicznego uwielbienia dla polityk, która jak nikt przed nią, a i chyba nikt po niej, nie będzie tak blisko Polaków. No, chyba nie ma bliższego zbliżenia jak cyklicznie powtarzający się "kufer w kufer" z suwerenem. Beata, wielki dla Ciebie szacunek za te dokonania. Cytując klasyka: "Oj, Beata, teraz to Ty mi zaimponowałaś".