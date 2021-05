Koziński: Banaś kontra PiS. Raporty NIK mogą okazać się największym zagrożeniem dla obozu władzy (OPINIA)

W raporcie NIK dotyczącym przygotowań do "wyborów kopertowych" mają się pojawić zarzuty o niegospodarności skierowane pod adresem Mateusza Morawieckiego. Ale te uwagi są kierowane wyżej, do Jarosława Kaczyńskiego. To prezes PiS upierał się przy tym, by odbyły się one 10 maja – i wykorzystał całą swoją polityczną siłę do tego, by do nich doprowadzić.