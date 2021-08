Bruncz: Bal biskupa na ofiarach [OPINIA]

Ktoś powie, że bp Długosz to taki śmieszny biskup od potańcówek na YouTubie, wesoły emeryt po osiemdziesiątce, któremu Watykan już naskoczyć może, że to taki biskup dobra łata, co dzieciaczka przytuli, a jak trzeba, to i powie dwa słowa mocniej, bo to Jasna Góra, bo fanfary i odsłona obrazu. Najgorszy i najbardziej żenujący jest nie tylko brak reakcji obecnego kleru i ludzi, ale też to, że postawa bpa Długosza wcale nie jest odosobniona.