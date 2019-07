Badanie: Schetyna i PO bardziej winni rozpadu Koalicji Obywatelskiej niż SLD i PSL

Opozycja nie wystartuje wspólnie w wyborach. Z badania na panelu Ariadna dla WP wynika, że połowa wyborców po równo obwinia liderów i ich partie za ten stan rzeczy. Ci, którzy wskazują jednego winnego, najczęściej uważają, że to wina Grzegorza Schetyny i PO.

Jak to wpłynie na wybory parlamentarne? 56 proc. badanych uważa, że to pomoże PiS i zwiększy szanse tego ugrupowania na zwycięstwo. Co ciekawe, takie przekonanie mają zarówno zadeklarowani wyborcy PiS (72 proc.), jak i PO (73 proc.). To oznacza, że decyzja opozycji o starcie oddzielnie nie spotkała się ze zrozumieniem ich własnego elektoratu. Zaledwie 13 proc. badanych uważa, że rozpad bloku opozycyjnego nie pomoże PiS.