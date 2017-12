Andrzej Pągowski: skoro było tak dobrze, to dlaczego ją odwołano?

Beata Szydło od czwartku nie jest już premierem Polski. W trakcie kampanii wyborczej w 2015 roku zapewniała, że Prawo i Sprawiedliwość nie popełni już błędów z przeszłości i jeżeli wygrają wybory, to ona będzie premierem do końca kadencji. Jak widać po ponad dwóch latach partia zmieniła zdanie.

A co z byłą premier? Komitet Polityczny PiS podjął decyzję o tym, żeby Beata Szydło pełniła eksponowane miejsce w rządzie. Jak nieoficjalnie dowiedział się portal 300Polityka, PiS ma już dla niej funkcję - ma zostać wicepremierem do spraw społecznych, a reszta zmian w rządzie zostanie przeprowadzona w styczniu przyszłego roku.

Jak na tym tle wypadnie prestiżowe stanowisko pani premier? Zobaczymy. Na pewno nie będzie ono wygodne, bo jest to kuriozalna i niezręczna sytuacja dla byłego szefa, który teraz podlega swojemu byłemu pracownikowi. - Za co wy mnie chcecie odwołać? - pytała Beata Szydło opozycję w Sejmie. Teraz to pytanie przeszło na jej macierzystą partię. Bo skoro było tak dobrze, to dlaczego ją odwołano?