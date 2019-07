"Adwokat diabła". Marszałek Sejmu Marek Kuchciński ma "tarczę obronną" w postaci szefa CIS

Kilka lat temu sam jako reporter polityczny zapewne pytałby marszałka Sejmu o jego loty z rodziną rządowym samolotem. Dziś jako szef Centrum Informacyjnego Sejmu musi tego marszałka bronić. Andrzej Grzegrzółka zderza się dziś z największym kryzysem wizerunkowym PiS od wielu miesięcy.

– To jest wstyd, co robi Kancelaria Sejmu – oburza się poseł Sławomir Nitras. Polityk PO nie może się nadziwić temu, jak urzędnicy marszałka – jak twierdzi – kręcą w sprawie "rodzinnych lotów" Marka Kuchcińskiego z Warszawy do Rzeszowa rządowym odrzutowcem.

"Paskudna rola"

"Zawodowo będzie miał prze...e do końca życia. Kłamać trzeba umieć, mieć do tego jaja. Albo minimalizować straty. A Andrzej chodzi dziś na pasku pełnego pychy szaleńca. A pycha kroczy przed upadkiem. I on też się na tym wywróci" – taką opinię o nieformalnym rzeczniku Marka Kuchcińskiego usłyszeliśmy od człowieka związanego do niedawna z rządem PiS.