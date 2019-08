80 lat po wybuchu II wojny światowej Polacy wybaczyli Niemcom (Badanie)

Najtragiczniejsza wojna XX wieku wciąż odciska swoje piętno na polityce. A jaki jest jej wpływ na stosunki między narodami, między obywatelami państw, które stały po dwóch stronach frontu. Sprawdziliśmy.

W ostatnich latach można zauważyć nasilenie narracji historycznej sugerującej, że sprawcza rola Niemiec w wywołaniu II wojny światowej powinna mieć wpływ także na obecną politykę i na stosunek Polski do tego kraju. Co na to społeczeństwo?