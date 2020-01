75. rocznica wyzwolenia Auschwitz. Prezydent i premier zbroją się na Putina. Tak obóz władzy szykuje się na wojnę informacyjną z Kremlem

– Jeśli Władimir Putin powie w Izraelu słowo kłamstwa na temat Polski, zareaguję błyskawicznie – powiedział nam prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z mediami w Pałacu Prezydenckim. Obóz władzy – na czele z głową państwa i zapleczem szefa rządu – szykuje się na wojnę informacyjną z Kremlem. O kulisach przygotowań piszą Marcin Makowski i Michał Wróblewski.

Jak mówi Wirtualnej Polsce: – Jeszcze zanim 27 grudnia ukazało się oświadczenie premiera, polecił on stworzyć specjalny zespół, który otrzymał zadanie przygotowania odpowiedzi na spodziewane dalsze prowokacje Rosji - oraz własnych, pozytywnych działań komunikacyjnych. Taki zespół powstał w MSZ pod moim kierunkiem, koordynujemy go wspólnie z ministrami Szymonem Szynkowskim vel Sękiem (odpowiedzialnym za dyplomację publiczną) oraz Marcinem Przydaczem (który nadzoruje Departament Wschodni).

Opozycja co do działań prezydenta i polskiego państwa w ogóle, jest sceptyczna. Kandydatka PO na głowę państwa Małgorzata Kidawa-Błońska konsekwentnie wzywa Andrzeja Dudę, by udał się do Jerozolimy (mimo że organizatorzy – m.in. współpracujący z Putinem rosyjski oligarcha Mosze Kantor oraz instytut Yad Vashem – nie udzielili mu prawa głosu).