Zaczynamy nowy sezon "Rekonstrukcji" w reżyserii Jarosława Kaczyńskiego. PiS sporo na tym zyska

Nowy rok, nowa rekonstrukcja. Mateusz Morawiecki ma wkrótce ogłosić zmiany w swoim rządzie, ale wygląda na to, że to nie zamknie tematu i o personaliach w obozie PiS będziemy rozmawiać jeszcze bardzo długo. Dzięki temu rządzący będą mogli w spokoju obsadzić swoimi ludźmi Krajową Radę Sądownictwa i Sąd Najwyższy oraz zmienić prawo wyborcze. Nikt też nie będzie pytał o problemy w służbie zdrowia, sądach i deficyt budżetowy.

Premier Mateusz Morawiecki w Pałacu Prezydenckim. (KPRM, Fot: KPRM)

Po Święcie Trzech Króli - taki termin rekonstrukcji wyznaczył premier Mateusz Morawiecki. "Na pewno wraz z kierownictwem politycznym będziemy rozmawiać, oczywiście z prezydentem, w najbliższych – myślę – paru tygodniach po to żeby rzeczywiście ten temat zamknąć" - powiedział w noworocznym wywiadzie dla TVP Info.

"Paru tygodniach" to najważniejsze sformułowanie z tego zdania, bo jasno pokazuje, że PiS wcale nie zamierza szybko "zamknąć tematu i ostro ruszyć do roboty", jak zapewniał premier. Będzie wręcz przeciwnie - druga część rekonstrukcji będzie podzielona na części. Jej kolejne odsłony będą uruchamiane w zależności od potrzeby chwili, kiedy będzie trzeba coś medialnie "przykryć".

Początek po 6 stycznia

To niesamowicie prosta, by nie powiedzieć "prostacka" metoda, ale na polskiego odbiorcę mediów wystarczy - widzowie swoimi klikami zmuszają dziennikarzy do gonienia za nazwiskami. A politycy to wykorzystują, świadomie wypuszczając do przestrzeni publicznej kolejne przecieki, kolejne zestawy nazwisk. Przy okazji testują, jak opinia publiczna odbiera poszczególne kandydatury.

Możliwe, że w zapowiedzianym terminie "po Trzech Króli" zmiany dotkną tylko resortów finansów i rozwoju, którymi tymczasowo kieruje szef rządu. - Można się spodziewać że tu zapadną decyzje najszybciej natomiast co do innych decyzji to premier jest premierem zaledwie od miesiąca. To nie jest długi czas żeby podjąć decyzję o zadaniach dla poszczególnych resortów na kolejne 2 lata i dobrać do tego właściwe osoby. Myślę, że tego czasu premier troszkę potrzebuje - tłumaczył wiceminister kultury Jarosław Sellin w Polskim Radiu.

W szumie

Co zyskuje na tym Prawo i Sprawiedliwość? Szum. A w szumie mniej (albo wcale) słychać o problemach, których w nowym roku jest sporo. Najbardziej paplący to ten dotyczący szpitali - lekarze rezygnują z pracy ponad siły i w niektórych szpitalach już zaczyna brakować medyków. Na razie problem nie istnieje na dużą skalę, nie przebija się więc do szerszej świadomości, ale będzie narastał. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł jest jednym z kandydatów do wymiany, a premier od expose mówi o trudnej sytuacji w służbie zdrowia. Kiedy więc brak lekarzy na dyżurach stanie się problemem ogólnokrajowym, i tak planowana rekonstrukcja ministra Radziwiłła pokaże, że rząd i premier robią coś, by naprawić sytuację.

W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie podpisane przez prezydenta ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Styczeń i zapewne część lutego upłyną pod znakiem kadrowej rewolucji w drugim z tych organów, bo dotycząca go ustawa wchodzi w życie po 14 dniach. Na kwiecień, kiedy zacznie obowiązywać ustawa o SN, PiS będzie musiało znaleźć jakiś inny temat zastępczy. Silnym kandydatem jest tutaj raport podkomisji Antoniego Macierewicza.

Kłopoty PiS

Wprowadzaniu w życie tych reform będą towarzyszyły głośne pytania o skuteczność reform przeprowadzanych przez Zbigniewa Ziobrę. Według danych jego własnego ministerstwa czas postępowań sądowych wydłużył się. Zapewne duży wpływ ma na to ogromna liczba nieobsadzonych etatów w sądach. PiS zatrzymywało je do czasu przejęcia KRS - wówczas będzie mogło obsadzić je swoimi ludźmi. Najbliższe tygodnie wypełnią zabiegi polskiej dyplomacji mających ochronić wprowadzane przez PiS reformy sądownictwa. Premier i minister spraw zagranicznych będą starali się namówić partnerów do zablokowania kolejnych kroków art. 7.

Styczeń to także dokończenie parlamentarnych prac nad zmianami w ordynacji wyborczej. Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z części kontrowersyjnych pomysłów, m.in. z likwidacji głosowania korespondencyjnego, z którego korzystają niepełnosprawni czy z likwidacji JOW w gminach do 20 tys. mieszkańców. Ale pozostaje to, co budzi największe kontrowersje: politycy będą wybierać część składu Państwowej Komisji Wyborczej.