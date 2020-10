Wybranowski: Kompromitacja PiS, marazm PO, czyli jak przegrać z COVID-19 [Opinia]

Zobacz też: Jarosław Kaczyński na kwarantannie. Radosław Sikorski o fali hejtu pod adresem prezesa PiS

Sejm. Politycy PiS się nie popisali

Opozycja zyskuje pozornie cenny argument jakim był pośpiech narzucony przez PiS w pracy nad projektem. Jej tekst pojawił się dopiero w nocy i miał być procedowany bez realnej dyskusji nad poprawkami. To niepoważne. Ale niepoważne jest też uciekanie się przez opozycję do takiej retoryki i takich argumentów w sytuacji, gdy niemal co godzinę karetki zawożą do szpitali kolejnych chorych.

Biorąc pod uwagę, że ani wiosną, ani latem politycy opozycji nie przedstawiali poważnych pomysłów dotyczących walki z koronowirusem trudno uwierzyć, by potrafili przygotować je w ciągu kolejnej doby jaką zyskali doprowadzając do przełożenia prac nad ustawą.

Bard prawicy z lat 90. nagrał kiedyś piosenkę, której tekst pozostaje aktualny do dziś: "Cyrk robicie w parlamencie tyle lat, i kłócicie się zawzięcie w masie braw, ja nie jestem demokratą, mam wspaniałą radę na to – a wykopać was do mniej państwowych spraw! Może w kraju będzie lepiej, gdy się skóry wam przetrzepie, konstytucja konstytucją - batem bat!" Politykom PiS i PO do sztambucha.