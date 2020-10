Wybranowski: "Jak Gowin z Emilewicz - czyli o przegranych i wygranych w Zjednoczonej Prawicy" [OPINIA]

Znany polski pisarz Rafał Dębski w jednym ze swoim komentarzy określał go nawet jako pozornie niegroźnego starszego pana, który w laseczce nosi szpadę i kompulsywnie od czasu do czasu wbija ją komuś w plecy, aż w końcu wbił ją sam sobie. Był to czas, gdy Gowin przegrywał wszystko, nie tylko rządowe stanowisko, ale i poparcie we własnej partii, terenowi działacze otwarcie go krytykowali, we władzach narastał bunt. Przegrał też na zarządzie własnej partii bardzo istotne głosowanie w sprawie wyborów "kopertowych”. Gdy więc na początku września Jarosław Gowin sugerował, że do rządu może wrócić, wielu uznawało to za rojenia przegranego polityka.