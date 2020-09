Wybranowski: "I pałą, i pałą przez łeb..." [OPINIA]

Badania opinii publicznej CBOS z marca tego roku wskazują, że policja cieszy się największym zaufaniem pośród instytucji państwowych – dobrze oceniło ją ok. 80 proc. respondentów. Niestety sytuacja polityczna w Polsce i trwająca praktycznie od wyborów w 2005 r. "wojna polsko-polska" za sprawą samych polityków i sporej części dziennikarzy spowodowała, że agresja werbalna i fizyczna wobec wykonujących swoje obowiązki policjantów bywa usprawiedliwiana. Ikoną takich zachowań stał się Władysław Frasyniuk, który został zatrzymany podczas próby blokowania miesięcznicy smoleńskiej. Były opozycjonista, który kopał wynoszącego go funkcjonariusza policji znalazł swoich obrońców w mediach, a sąd badający sprawę co prawda uznał, że Frasyniuk naruszył nietykalność policjantów, ale warunkowo postępowanie umorzył.

Do tego dochodzi także niestety równie częste podważanie zaufania do policji przez oceniających sytuację zza biurek politycznych i dziennikarskich dyletantów. Taka sytuacja miała miejsce kilkanaście dni temu, gdy media obiegło nagranie pokazujące działania policjantów, którzy z jeleniogórskiego autobusu wyprowadzili siłowo awanturującego się, podpitego mężczyznę. "Ktoś oszalał"- grzmiał na Twitterze poseł Lewicy Dariusz Joński i zapowiadał złożenie poselskiej interpelacji, krytycznie całą sytuację oceniał także publicysta Łukasz Warzecha - przekonujący, że w danej sytuacji policja powinna rozmawiać i mediować. Ostatecznie całe nagranie pokazało, jak bardzo interwencja policjantów była uzasadniona.

Tak jak zaostrzenie przepisów antykorupcyjnych przyczyniło się do zmniejszenia korupcji w Polsce, tak zaostrzenie kar za przemoc wobec funkcjonariuszy może zwiększyć ich bezpieczeństwo. Jest jednak warunek sine qua non. Za zmianą prawodawstwa w tym zakresie powinna iść także zmiana przepisów zwiększająca skuteczność karania i wydalania ze służby tych funkcjonariuszy, którzy w sposób rażący przekroczyli swoje uprawnienia.

Brutalne pobicie policjantów. Były rzecznik KGP Mariusz Sokołowski wyjaśnia, czemu funkcjonariusze nie użyli gazu

Karanie za przemoc wobec funkcjonariuszy policji jest środkiem do celu. Ale nie wystarczy, by wzmocnić zaufanie społeczne do policjantów i zapewnić im poczucie bezpieczeństwa. Do tego potrzeba też świadomości społecznej, że kiepscy policjanci będą błyskawicznie ze służby eliminowani, surowo karani, a ich przełożeni nie będą przymykać oczu na nieprawidłowości. I tu również potrzeba pilnej zmiany w przepisach.