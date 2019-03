Wybory w Gdańsku. "Dulkiewicz przejmuje centrum polityczne opozycji. Kulisy wieczoru wyborczego" (Opinia)

Nadzieja opozycji na zmianę płynie nie z Warszawy. Płynie z Gdańska. To w tym mieście jak w soczewce skupiają się oczekiwania i pragnienia stworzenia nowej jakości, która zmieni bieg zdarzeń w polskiej polityce. To tu znajduje się dziś centrum polityczne przeciwników władzy centralnej.

– Ola zmieni nie tylko Gdańsk. Jeśli będzie chciała pójść w "dużą" politykę, to ma szansę zrobić wielkie rzeczy. A i tak wywarła już wpływ na mnóstwo osób. Niewielu poradziłoby sobie z tym, co ona musiała wziąć na "bary" – mówi Wirtualnej Polsce znajoma Aleksandry Dulkiewicz, polityk z Trójmiasta.

Nadzieja na zmianę

Wielu czeka tu na to, co wydarzy się 4 czerwca. I częściej mówi się w tym kontekście nie o Donaldzie Tusku. Ludzie mówią o prezydent Dulkiewicz.

Jazz i luz

– Czy udźwignie? Proszę na nią tylko spojrzeć. Jaka to jest silna kobieta. Kilka tygodni temu znaliśmy ją właściwie tylko my - jesteśmy tu, w Gdańsku, jak rodzina. Znamy się wszyscy, nasi bliscy się znają. Dziś na Olkę patrzy cała Polska. Ona o tym wie. Wiedziała to też po tym, gdy po śmierci Pawła wiadomo już było, że tylko ona może go zastąpić, i wszyscy ją już przywitali jako nowego prezydenta. Przepraszam, może zabrzmi to górnolotnie, ale to misja – mówi jedna z uczestniczek wieczoru wyborczego Aleksandry Dulkiewicz.